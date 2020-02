Ein Klasse für sich war erneut Riiber, der an allen drei Tagen dominierte und als erster Norweger den lukrativen Wettbewerb gewann. Im Ziel des abschließenden "Marathons" über 15 Kilometer lag der Überflieger 50,2 Sekunden vor Graabak und Geiger und feierte im 13. Wettkampf der Saison den elften Sieg. Riiber fehlt somit nur noch ein Erfolg, um den von ihm und dem Finnen Hannu Manninen gehaltenen Rekord zu egalisieren.

Frenzel gelingt Aufholjagd

Geiger ging nach einem starken Sprung mit einem Rückstand von 1:22 Minuten auf Riiber als Zweiter in die Loipe, für eine Aufholjagd auf der ungewohnt langen Distanz fehlte dem zweimaligen Saisonsieger aber die Kraft. Auch im Sprint um Rang zwei gegen Graabak zog Geiger den Kürzeren. Besser lief es für Frenzel (+1:17,7 Minuten), der in seinem "Wohnzimmer" noch Boden gut machte. Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel hat in Seefeld bereits 13 Weltcup-Siege geholt.

Der Vorjahreszweite Fabian Rießle (+2:31,6) lief noch auf den zehnten Rang nach vorne. Der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek (2:32,2) durften nach seinem schwierigen Saisonverlauf mit Rang elf zufrieden sein.

(SID)