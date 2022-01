Vinzenz Geiger nach ganz starkem Finish Zweiter, sämtliche fünf Peking-Fahrer unter den Top 12: Die deutschen Kombinierer haben sich zum Auftakt der Olympia-Generalprobe in Seefeld in glänzender Form präsentiert. Mit einem erneut überlegenen Sieg unterstrich allerdings Norwegens Ausnahmekönner Jarl Magnus Riiber eine Woche vor Beginn der Winterspiele, dass er in China in Normalform nicht zu schlagen sein wird.

"Ich habe mich am Schluss stark gefühlt. Ich glaube, das Training der vergangenen Wochen fruchtet", sagte Pyeongchang-Olympiasieger Geiger im "ZDF". Von Platz sieben stürmte der 24 Jahre alte Oberstdorfer am ersten Tag des Nordic Combined Triple noch auf das Podest, nur Riiber war außer Reichweite.

"Riiber ist einfach ein überragender Kombinierer, nahezu perfekt", meinte Geiger: "Daran gilt es sich zu messen, da müssen wir uns einfach ranziehen." In starker Form zeigten sich auch Terence Weber als Vierter, der viermalige Triple-Sieger Eric Frenzel (beide Geyer) auf Rang sechs und Johannes Rydzek als Achter. Julian Schmid (beide Oberstdorf) überzeugte als Zwölfter ebenfalls. Damit untermauerten die DSV-Kombinierer ihren Anspruch auf olympisches Staffel-Gold.

Riiber setzte sich mit 25,4 Sekunden Vorsprung auf Geiger durch, Platz drei ging an Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter aus Österreich (+30,9). In die Loipe war der 24 Jahre alte Norweger mit 57 Sekunden Vorsprung gegangen - das Springen am Freitag musste wegen starken Windes abgesagt werden, der provisorische Durchgang vom Vortag wurde gewertet. Riiber konnte im Schongang zu seinem 44. Weltcupsieg laufen

Verteidigt Riiber nach 2020 und 2021 den Titel?

Damit ist Riiber, Triple-Sieger 2020 und 2021, nun alleiniger Zweiter in der "ewigen" Bestenliste hinter dem Finnen Hannu Manninen (48) und vor Frenzel (43). Für den Dominator war es der achte Sieg beim achten Saisonstart. Seit Dezember hatte Riiber pausiert, weil er sich gezielt auf Olympia vorbereitet, und die Führung im Gesamtweltcup an Lamparter verloren.

An drei Tagen in Folge wird in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigert sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wird jeweils einmal. Die Top 15 jedes Tages erhalten Bonuspunkte, die sie als Vorsprung mit in den nächsten Tag mitnehmen. Die Zeitabstände nach dem Skilanglauf sind anders als in den Vorjahren nicht von Belang. Wer am Sonntag als Erster das Ziel erreicht, ist Gesamtsieger.

