Eric Frenzel hatte schnell seine Kampfeslust wiedergefunden, als der erste Frust über die knapp verpasste WM-Medaille verflogen war. "Ich habe heute nicht viel verkehrt gemacht. Es ist ärgerlich, aber es fehlen nur Kleinigkeiten", sagte der Rekord-Weltmeister der Nordischen Kombination nach seinem vierten Platz in Oberstdorf und knüpfte sich dann "Faulpelz" Jarl Magnus Riiber vor.

Auf den Tag genau zehn Jahre nach seiner ersten von sieben WM-Goldmedaillen 2011 in Oslo fehlten Frenzel im Normalschanzen-Wettbewerb am Freitag fünf Sekunden zur ersten Medaille für das deutsche Team bei den Nordischen Titelkämpfen im Allgäu, 5,9 Sekunden zu Sieger Riiber.

"Das sind Kleinigkeiten, das Quäntchen, das wir schon lange suchen", meinte Frenzel: "Aber ich merke, dass ich kurz davor stehe." Es durfte als Kampfansage an Riiber und die Norweger für die Staffel am Sonntag (10.00/15.00 Uhr) verstanden werden.

Topfavorit Riiber sicherte knapp vor dem Finne Ilkka Herola (+0,4 Sekunden) und seinem Landsmann Jens Luraas Oftebro (+0,9) seinen dritten WM-Titel. Fabian Rießle, 2019 mit Frenzel in Seefeld Team-Weltmeister, kam als zweitbester Deutscher auf Platz sechs (+16,8).

Trotz seines Triumphes wirkte Riiber nicht so überlegen, wie von deutscher Seite befürchtet. Im Springen kam er nur auf Platz drei, lag allerdings noch deutlich vor dem deutschen Quartett. Während sich Frenzel und Co. dann aber bei 13 Grad im schweren 10-km-Langlauf aufrieben, um aufzuschließen, spielte Riiber Spielchen, machte kaum selbst Tempo, war dadurch am Ende der fitteste - vergrätzte aber mit seinem Auftreten die Konkurrenz.