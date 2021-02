Nordische Kombination

WM Oberstdorf - Vinzenz Geiger patzt auf der Normalschanze: "Viel zu spät, Hallelujah"

Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger zählt bei der Nordischen Ski-WM in der Nordischen Kombination zu den Favoriten. Doch bei seinem Sprung im Gundersen-Wettbewerb auf der Normalschanze passt das Timing am Absprung nicht und so verpasst er die Top 15.

