Olympische Spiele

Die großen Olympia-Geschichten - Bailey & Christie: Ein denkwürdiges Sprintfinale

Freud und Leid liegen im Sport generell und speziell bei den Olympischen Spielen nah beieinander. So auch 1996 in Atlanta, wo der Kanadier Donovan Bailey in einer denkwürdigen Nacht mit der Goldmedaille und einem neuen Weltrekord über 100 Meter Geschichte schrieb. Für den Briten Linford Christie dagegen wurde das Sprintfinale zu einem nicht vorstellbaren Albtraum.

00:06:03, vor 2 Stunden