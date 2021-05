Olympische Spiele

Margielyn Didal: Skateboard-Pionierin auf den Philippinen - "By Her Rules" Episode Eins

Margielyn Didal hat sich als Skaterin bis an die Weltspitze gekämpft und auf den Philippinen wichtige Pionierarbeit geleistet. Gegen alle gesellschaftlichen Widerstände hat sie als Frau ihren Traum verfolgt, Stereotype gebrochen und ist heute ein Vorbild für viele junge Skateboarderinnen. In der ersten Episode der Serie "By Her Rules" stellen wir Euch ihre Geschichte vor.

00:02:05, vor 19 Minuten