Olympische Spiele

Olympia-Geschichte: Skispringer Eddie "The Eagle" Edwards - der mutige Schanzen-Clown aus England

Skispringer Eddie "The Eagle" Edwards schrieb als mutiger Schanzen-Clown aus England bei den Winterspielen von Calgary 1988 Olympia-Geschichte. Schnell wurde er nicht nur in Kanada zum Liebling der Fans durch seine Auftritte und so zu einer Legende seines Sports.

00:07:38, Update 01/12/2022 um 10:49 Uhr