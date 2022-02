Olympische Spiele

Olympia 2022 - Die besten und kuriosesten Szenen aus allen Folgen der Hambüchen-Challenge

Fabian Hambüchen macht in der Hambüchen-Challenge den Sportarten-Selbsttest und kommt immer wieder an seine Grenzen. Wo der Olympiasieger von Rio de Janeiro ein Naturtalent ist und welchen Sport er lieber schnell bleiben lassen sollte. Best of Hambüchen-Challenge!

00:05:36, vor 20 Minuten