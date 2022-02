Olympische Spiele

Olympia: Eurosport-Experten freuen sich auf die Sommerspiele 2024 in Paris

Nach den Winterspielen in Peking 2022 steigt die Vorfreude auf die Sommerspiele in Paris 2024 bei den Eurosport-Experten. Die Fans dürfen sich auf spektakuläre Bilder freuen. Boxen in Roland Garros, Reiten in Versailles und Beachvolleyball unter dem Eifelturm - das erwartet uns bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024.

