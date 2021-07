Olympische Spiele

Olympia 2021: Fabian Hambüchen beim Tontaubenschießen mit Nele Wissmer

Fabian Hambüchen stellt sich im Rahmen der Hambüchen-Challenge allen möglichen und unmöglichen Aufgaben. In dieser Folge greift der Olympiasieger am Reck von Rio 2016 zusammen mit deutschlands größter Skeet-Hoffnung Nele Wissmer beim Tontaubenschießen an.

