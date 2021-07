Olympische Spiele

Olympia 2021: Fabian Hambüchen lernt Kanufahren mit Hannes Aigner - Teil 1

Fabian Hambüchen stellt sich im Rahmen der Hambüchen-Challenge allen möglichen und unmöglichen Aufgaben. In dieser Folge greift der Olympiasieger am Reck von Rio 2016 zusammen mit dem dreimaligen Weltmeister im Kanu Hannes Aigner im Augsburger Eiskanal an.

00:03:48, vor einer Stunde