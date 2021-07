Olympische Spiele

Olympia 2021: Nation verzichtet auf Maske beim Einlauf der Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier bei den olympischen Spielen ist das erste große Highlight in Tokio 2021. Nach einem kurzen Showakt folgt der Einlauf der Teams. 205 Länder nehmen an den Spielen in Japan teil. Darunter ist auch die Mannschaft aus Kirgistan. Das Team verzichtet nahezu komplett auf einen Mund-Nasen-Schutz. Auch die beiden Fahnenträger schreiten ohne Maske voran.

00:00:38, vor einer Stunde