Olympische Spiele

Air Jordan und King James: Wie die Superstars bei Olympia dominierten

Sie werden immer wieder verglichen und gelten als zwei der besten Basketballer aller Zeiten: Michael Jordan und LeBron James. Beide sind zweimalige Olympiasieger. Jordan gewann sowohl 1984 in Los Angeles als auch 1992 in Barcelona Gold mit Team USA. James triumphierte 2008 in Peking sowie 2012 in London. Die besten Szenen der beiden Superstars bei Olympia.