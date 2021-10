Olympische Spiele

Vom Skatepark ins Tonstudio: Sky Brown jammt mit Rockstar Yungblud - Folge 2 der Serie "From the top"

Vom Skatepark ins Tonstudio: Nach einer kleinen Trainingseinheit auf dem Skateboard bekommt Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Sky Brown von Rockstar Yungblud in Folge 2 der Serie "From the top" ein kleines Privatkonzert, ehe Brown selbst zur Gitarre greift.

00:02:04, vor 8 Minuten