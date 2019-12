Clan Des Obeaux gewinnt Stall-Duell

Das Pferd von Sam Twiston-Davies setzte sich zwei Hindernisse vor dem Ziel an die Spitze und gewann schließlich mit beeindruckenden 21 Längen Vorsprung, um Coach Paul Nicholls einen elften Sieg bei dem prestigeträchtigen Weihnachtsrennen zu bescheren.

Der als Favorit ins Rennen gegangene Cyrname, ebenfalls aus Nicholls’ Stall, wurde Zweiter und sah über die gesamte Distanz nie besonders gut aus – im Vergleich zum sieben Jahre alten Sieger, der zum Teil dem ehemaligen Manchester United-Coach Sir Alex Ferguson gehört.

Für Twiston-Davies war der Sieg besonders schön, weil er den Sattel von Clan Des Obeaux erst kurzfristig angeboten bekam, nachdem Harry Cobden sich entschied, stattdessen auf Cyrname anzutreten. Denn Cobden ersetzte Twiston-Davies im Nicholls-Stall im vergangenen Jahr als Nummer-1-Jockey. Für Letzteren war der Sieg am Boxing Day nun also eine Art Wiedergutmachung.

Vor dem Rennen war Clan Des Obeaux bei seinem bis dato einzigen Start der Saison im November beim Down Royal Zweiter geworden. Und auch wenn Cyrname in Kempton nun die Führung schon weit vor dem Ziel übernahm, um auch in der Zielkurve noch zu führen, bewahrte der spätere Sieger Ruhe und zeigte dann auf der Zielgeraden seine ganze Klasse, um unwiderstehlich davon zu galoppieren.

Das irische Pferd Footpad landete auf dem dritten Rang, aber die große Enttäuschung war das von Colin Tizzard trainierte Lostintranslation, der schon früh Probleme hatte, dem Tempo zu folgen.

“Es ist schön, einen Doppelsieg zu feiern, und ist schön für Sam, einen Gruppe-1-Sieger zu reiten. Ich habe die ganze Zeit schon gesagt, dass es eine schwierige Entscheidung für Harry war. Ich konnte ihm nicht wirklich empfehlen, was er tun sollte”, so Nicholls über seine beiden Jockeys und seine beiden Top-Pferde in Kempton.

“Ich habe immer gesagt, dass er dieses Jahr ein besseres Pferd ist als zuvor, weil er ein Jahr älter und stärker ist. Wenn er so weitermacht, könnte er für den Gold Cup in Frage kommen. Der Schlüssel ist, frisch zu sein – es wäre daher nicht die schlechteste Entscheidung, mit ihm direkt nach Cheltenham zu gehen.”