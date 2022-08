Wie es weiter heißt, habe er schwere Verletzungen am Hirn und am Rückenmark erlitten. Der Japaner habe zunächst noch eine Woche im künstlichen Koma gelegen.

Am Dienstag starb der Jockey im Beisein seiner Mutter und seiner Schwester, die nach dem Vorfall aus Japan angereist waren.

"Er war ein so wunderbarer junger Mann. Es ist wirklich eine Tragödie und so schwer zu sehen, was seine Mutter und seine Schwester hier durchmachen mussten", wird Yanagidas Manager Ted McLachlan zitiert.

Der Verstorbene war einer der erfolgreichsten Jockeys weltweit. Seit 2017 hat er über 160 Siege eingefahren.

