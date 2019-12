Watson landet Triple in Meydan

Zwei davon gelangen dem Erfolgs-Coach mit Jockey Pat Dobbs. Watson durfte sich zunächst über einen Sieg von Dobbs mit Grand Argentier im Hamdan bin Mohammed Cruise Terminal über 2.000 Meter freuen, bevor dann Sam Hitchcott für ihn mit Arch Gold das 2.200 Meter lange Mina Hamriya gewann. Sieg Nummer drei gelang jedoch erst im letzten Rennen des Abends, dem Mina Rashid über 1.400 Meter.

Dort war es wieder Dobbs, der Midnight Sands zum Sieg steuerte. Das Duo hielt sich über die gesamte Distanz in den ersten Positionen auf, um dann den Schlussspurt zu eröffnen, in Führung liegend dem Zielstrich entgegen zu galoppieren und schließlich Gaudi um eine Halslänge zu schlagen. Gervais wurde Dritter.

Während Watson sich über gleich drei Siege freuen durfte, gelang Mussabeh Al Mheiri am selben Abend immerhin auch ein Double. Für ihn gewann Military Law das The Entisar, bevor dann Ibn Malik den Garhoud Sprint regelrecht dominierte.

Military Law gewann sein erst zweites Rennen auf Schotter und in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit drei Längen Vorsprung. Der Vierjährige unterlag zwar einige Nächte zuvor bei seinem ersten Rennen vor Ort über eine Meile, zeigte mit Jockey Antonio Fresu diesmal aber ein tolles Rennen. Er spurtete am Ende an Gronkowski vorbei, dem Zweitplatzierten des Dubai World Cup 2019, sowie Saltarin Dubai, der am Ende auf Rang zwei landete. Gronkowski belegte Platz drei.

Anschließend gewann Ibn Malik den nur 1,2 Kilometer langen Garhound Sprint in beeindruckender Manier. Bei seinem ersten Rennen seit Platz acht beim mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Godolphin Mile im März, machte Ibn Malik die knappe Niederlage gegen Drafted im Vorjahr vergessen, indem er diesmal die Konkurrenz scheinbar spielend im Griff hatte. Zunächst hielt Jockey O’Neill ihn zwar noch etwas zurück, dann aber steuerte er ihn weit außen an allen vorbei und setzte sich souverän durch.