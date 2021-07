Am Dienstag gewannen Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider gemeinsam im Mannschafts-Gold und bescherten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung den 14. Olympiasieg im Team-Wettbewerb in der Dressur. Am Mittwoch sind die drei Konkurrentinnen und kämpfen in der Grand Prix Kür gegeneinander um die Medaillen im Einzel.

Angesichts des überzeugenden Siegs der drei gestern, die deutsche Mannschaft gewann mit über 400 Punkten Vorsprung auf die USA, könnten sogar Gold, Silber und Bronze nach Deutschland gehen.

Eine der größten Konkurrentinnen ist Titelverteidigerin Charlotte Dujardin aus Großbritannien mit Gio. Dujardin siegte nicht nur 2016 in Rio, sondern auch 2012 vor heimischem Publikum in London.

Olympia - Schwimmen Mit Video | Köhler holt erste deutsche Schwimm-Medaille seit 2008 VOR 5 STUNDEN

Außerdem zu beachten sind Edward Gal aus den Niederlanden mit Total Us und die US-Amerikanerin Sabine Schut-Kery auf Sanceo, die gestern einen entscheidenden Anteil am Team-Silber der USA hatte.

Die Entscheidung um Einzel-Gold in der Grand Prix Kür ab 10:30 Uhr live.

Olympia 2021: Einzelwettbewerb im Dressurreiten

9:50 Uhr: Diesen Einzel-Wettbewerb eröffnen wird um 10:30 Uhr die Kanadierin Brittany Fraser-Beaulieu auf All In. Die deutschen Starterinnen und auch Titelverteidigerin Charlotte Dujardin kommen alle erst am Ende. Schon vorher betritt die gestern starke US-Amerikanerin Sabine Schut-Kery das Viereck. Hier die Startliste der Favoriten und Favoritinnen im Überblick ( Diesen Einzel-Wettbewerb eröffnen wird um 10:30 Uhr die Kanadierin Brittany Fraser-Beaulieu auf All In. Die deutschen Starterinnen und auch Titelverteidigerin Charlotte Dujardin kommen alle erst am Ende. Schon vorher betritt die gestern starke US-Amerikanerin Sabine Schut-Kery das Viereck. Hier die Startliste der Favoriten und Favoritinnen im Überblick ( hier geht es zur kompletten Startliste in unserem Datencenter ):

11:55 Uhr: Sabine Schut-Kery (USA)

...

... 13:00 Uhr: Cathrine Dufour (Dänemark)

13:10 Uhr: Jessica von Bredow-Werndl (Deutschland)

13:20 Uhr: Edward Gal (Niederlande)

13:30 Uhr: Isabell Werth (Deutschland)

13:40 Uhr: Charlotte Dujardin (Großbritannien)

13:50 Uhr: Dorothee Schneider (Deutschland)

8:45 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Die deutschen Dressurreiterinnen Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider wollen heute nach dem Mannschafts-Gold am Dienstag im Einzel für die nächsten Medaillen für Team D sorgen. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass die drei den kompletten Medaillensatz abräumen. Sollte eine der drei Deutschen tatsächlich Gold holen, wäre es übrigens das erste Einzel-Gold in der Dressur seit 1996. Damalige Siegerin: Isabell Werth. Danach triumphierte dreimal die Niederländerin Anky van Grunsven und 2012 und 2016 siegte Charlotte Dusjardin aus Großbritannien, die auch heute mit dabei ist. Jonas Klinke tickert für Euch die Entscheidung ab 10:30 Uhr.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit Video | Formationsflug zu Gold: Dressur bleibt deutsches Königinnenreich

Sicher wie die Bank von England: Goldmedaille für Dressur-Equipe

Olympia - Basketball Mit Video | "Krass erleichtert": Basketballer bleiben im Rennen VOR 5 STUNDEN