Pferdesport

Olympia 2021 - Springreiten: Mumbai äpfelt im falschen Moment - Christian Kukuk verpasst Finale

Pech für Christian Kukuk in der Qualifikation für den Einzel-Wettkampf im Springreiten bei Olympia 2021 in Tokio. Hengst Mumbai äpfelt ausgerechnet beim Sprung über ein Hindernis und bleibt an einem Balken hängen. Damit verpasst der 31-Jährige das Finale der besten 30 Springer.

00:03:21, vor 16 Stunden