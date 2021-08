Pferdesport

Olympia 2021 - Springreiten: Daniel Deußer setzt Ausrufezeichen in Qualifikation mit souveränem Ritt

Gold-Hoffnung Daniel Deußer überzeugt in der Qualifikation zum Einzelwettbewerb im Springreiten bei Olympia 2021 in Tokio in allen Belangen. In dieser Form gehören der 39-Jährige und seine Stute Killer Queen zum Kreis der Favoriten.

