Radsport

Baskenland-Rundfahrt: Das tut beim Zuschauen weh! Fieser Sturz wenige Kilometer vor dem Ziel der 4. Etappe

Auf der 4. Etappe der 61. Baskenland-Rundfahrt von Vitoria-Gasteiz nach Zamudio über 187 Kilometer ging es in der Schlussphase rasant zur Sache. Den Sieg holte sich der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez im Sprint, Weltmeister Julian Alaphilippe hatte wie auf der 3. Etappe am Mittwoch das Nachsehen. Kurz vor dem Ziel kam es in der Verfolgergruppe zu einem fiesen Sturz. Hier gibt's das Video.

00:00:13, vor einer Stunde