Radsport

Critérium du Dauphiné - Herzschlagfinale zwischen Pöstlberger und Lutsenko: Die Highlights des Zeitfahrens

Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) hat beim Einzelzeitfahren auf der 4. Dauphiné-Etappe sein Gelbes Trikot in einem extrem spannenden Finale erfolgreich verteidigt. Pöstlberger rettete in der Gesamtwertung einen Ein-Sekunden-Vorsprung auf Tagesssieger Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech) ins Ziel. Lutsenko ließ am Mittwoch die gesamte Zeitfahr-Elite hinter sich. Die Highlights im Video.

00:04:06, vor 2 Stunden