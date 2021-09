Sie hatte an der Seite Brennauers in Tokio mit Weltrekord olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Traumstart: Italienisches Mixed-Team rast bei Heim-EM zu Gold

(SID)

Großbritannien-Rundfahrt Zweiter Tagessieg: Van Aert schlägt Alaphilippe knapp im Sprint VOR 21 STUNDEN

Starker Schlussspurt: Frauen-Trio sichert deutschem Mixed-Team Silber

Europameisterschaften Starker Schlussspurt: Frauen-Trio sichert deutschem Mixed-Team Silber VOR 15 STUNDEN