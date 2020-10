Hinter Almeida kam das Bora-Duo aus Rafal Majka (Polen) und Patrick Konrad aus Österreich auf den Plätzen fünf und sechs an, knapp anderthalb Minuten hinter dem Etappensieger.

16/10/2020 AM 13:03

In der Gesamtwertung machten Hindley und Geoghegan hart große Sprünge in die Top 5, insgesamt liegen nun nur noch elf Fahrer innerhalb von fünf Minuten.

Giovanni Visconti (Vini Zabu -KTM) erobert das Bergtrikot, Arnaud Démare (Groupama - FDJ) führt weiter die Punktewertung an, Almeida behauptete seine Führung in der Nachwuchswertung, Ineos Grenadiers festigte seine Spitzenposition in der Teamwertung.