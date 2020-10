In der Gesamtwertung verteidigte der junge Portugiese Joao Almeida das Rosa Trikot erneut. Er führte nach knapp sechs Stunden als Dritter die erste Verfolgergruppe mit 34 Sekunden Rückstand ins Ziel, direkt vor ihm holte sich der Österreicher Patrick Konrad vom Team Bora-hansgrohe den zweiten Etappenplatz. 22 Fahrer um die Gesamtfavoriten wie Vincenzo Nibali und Rafal Majka kamen dort zeitgleich in Camigliatello Silano an.