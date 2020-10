Der Österreicher Patrick Konrad vom Team Bora-hansgrohe verbesserte sich durch den sechsten Platz auf der 19. Etappe auf Rang sieben (+5:40). Beim knallharten Schlagabtausch der Favoriten, der schon am Stelvio begann und sich am Schlussanstieg fortsetzte, kamen am Ende nur zehn Fahrer innerhalb von fünf Minuten Abstand ins Ziel.

Zunächst musste Almeida abreißen lassen, wenig später fiel auch Kelderman zurück. Doch der Niederländer konnte auf den restlichen Kilometern den Abstand gerade so noch in Grenzen halten und die Gesamtführung erobern.

Auf der letzten Bergetappe am Samstag auf veränderter Strecke und beim abschließenden Zeitfahren am Sonntag wird der Kampf um die Spitzenplätze in der Gesamtwertung weitergehen. Zuvor steht am Freitag die letzten Flachetappe nach Asti über 258 Kilometer an.