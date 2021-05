Radsport

Giro d'Italia, ikonische Anstiege: Monte Zoncolan - der gefürchtete Hockeyschläger

Der Monte Zoncolan gehört zu den schwersten Anstiegen des Giro d'Italia - Michael Rogers blickt auf seinen Sieg an diesem extrem steilen Berg zurück. der Australier siegte dort einst als Solist, wäre aber bei der Jubelpose fast gestürzt, weil die Steigung so krass ist. Beim Giro d'Italia 2021 steht der Monte Zoncolan am Samstag, 22. Mai auf dem Programm von Emanuel Buchmann, Egan Bernal und Co.!

00:04:28, vor einer Stunde