Radsport

Giro d'Italia - Sturz von Matej Mohoric: Salto in der Abfahrt schockt Experten - "Um Gottes Willen!"

Was für eine Szene auf der 9. Etappe des Giro d'Italia: Matej Mohoric (Bahrain Victorious) verbremst sich in einer Kurve und fliegt anschließend spektakulär über sein Vorderrad. Der Slowene steht zwar kurz darauf schon wieder, wird aber sicherheitshalber später vom Krankenwagen mit Halskrause in die Klinik gebracht.

00:01:46, vor einer Stunde