Publiziert 14/04/2021 Am 18:04 GMT | Update 14/04/2021 Am 18:06 GMT

"Die Untersuchungen im Krankenhaus haben einen komplizierten Bruch an der Speiche des Handgelenks erbracht. Eine Operation ist für morgen geplant", teilte Trek - Segafredo auf Twitter mit.

Der Rennstall schrieb weiter: "Erst danach ist es möglich, über die Genesung und die Teilnahme am Giro eine Vorhersage zu machen."

Als Vorbereitung auf den am 8. Mai in Turin beginnenden Giro d'Italia sollte Vincenzo Nibali am Montag bei der fünftägigen Tour of the Alps antreten.

Auch ein Start bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am 25. April war vorgesehen.

