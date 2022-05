15. Etappe Highlights Sturz Carapaz Yates Giulio Ciccone Hindley Cogne Bergankunft

Radsport

Die 15. Giro-Etappe führte das Peloton erstmals in die Alpen. Für Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) wurde der Ausflug ins Aostatal ein sehr erfolgreicher: Der Italiener feierte seinen dritten Giro-Etappensieg. Für Richard Carapaz begann der Tag mit einem Schock. Der Mann in Rosa war in einem Massencrash verwickelt. Jedoch kam er schnell zurück und holte im Ziel sogar zwei Sekunden. Die Highlights.

00:07:19, vor 8 Minuten