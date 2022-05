Radsport

Giro d'Italia: Strecke, Kurs und Profil der 3. Etappe - Langer Weg zum Balaton mit Sprintankunft

Giro d'Italia 2022: Die 3. Etappe des diesjährigen Giro ist zugleich die letzte in Ungarn. Sie führt das Peloton am 8. Mai von Kaposvar nach Balatonfured. Das Profil der 201 km langen Etappe ist komplett flach, weshalb am Ende die Sprinter triumphieren sollten. Ein Favorit auf den Tagessieg ist sicherlich Mark Cavendish. Doch Vorsicht: Vor Ende der Etappe gibt es nochmal einen kleinen Anstieg.

00:00:55, vor einer Stunde