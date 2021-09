Radsport

Tour of Britain - Wout van Aert gewinnt erstes Duell gegen Julian Alaphilippe: Finale der 1. Etappe

Wout van Aert (Jumbo-Visma) hat zum Auftakt der Tour of Britain das erste Duell mit Weltmeister Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) für sich entschieden und die 1. Etappe in Bodmin gewonnen. Alaphilippe fuhr auf der ansteigenden Zielgeraden zu früh an der Spitze und konnte van Aerts Sprint nicht mehr kontern. Das Finale im Video.

00:02:49, vor einer Stunde