Valverde wurde drei Mal (2013/14, 2019) Zweiter des letzten Radsport-Monuments der Saison und kommt auf 133 Siege in seiner Laufbahn.

Wie das Internetportal "procyclingstats.com" ausrechnete, trafen die beiden als Profis insgesamt 445 Mal aufeinander. 275 Mal kam der der sprintstarke Valverde vor Nibali ins Ziel 170 Mal war es umgekehrt.

Der Movistar-Profi feierte seinen ersten Sieg am 9. April 2003 auf der 3. Etappe der Baskenland – Rundfahrt, Nibali jubelte als Profi erstmals am 22. März 2006 auf der 2. Etappe der Settimana Bartali e Coppi, sein letzter Sieg datiert vom 1. Oktober 2021, als er in seiner Heimat die Sizilien-Rundfahrt gewann.

Valverde entschied Ende Februar in Spanien die Rundfahrt Gran Camino für sich.

