Radsport

Madrid Challenge: Lotte Kopecky gewinnt letzte Etappe im Zielsprint gegen Elisa Longo Borghini

Annemiek van Vleuten (Movistar) hat am letzten Tag der Ceratizit Challenge by La Vuelta 2021 das Rote Trikot verteidigt. Die Niederländerin gewann die Rundfahrt vor Marlen Reusser (+1:34/Ale BTC Ljubljana) und Elise Chabbey (Canyon-SRAM). Die umkämpfte Schlussetappe nach Santiago de Compostella ging an Lotte Kopecky (Liv Racing), die sich gegen Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) durchsetzte.

00:01:47, vor einer Stunde