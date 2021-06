Laut "Cyclingnews" werden Geraint Thomas und Tao Geoghegan Hart werden sowohl im Straßenrennen als auch im Zeitfahren antreten.

Das würde bedeuten, dass nicht nur Chris Froome (Israel Start-Up Nation), sondern auch weitere aussichtsreiche Kandidaten wie dessen Teamkollege Alex Dowsett, James Knox (Deceuninck - Quick-Step), Hugh Carthy (EF Education - Nippo) oder auch Luke Rowe (Ineos Grenadiers) leer ausgingen.

Weil Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) im Mountainbike-Wettbewerb antreten wird, darf er gemäß dem Olympischen Regelwerk nicht auch auf der Straße antreten.

Die Nicht-Berücksichtigung von Froome käme alles andere als überraschend. Der mittlerweile 36-jährige Brite fährt auch nach seinem Wechsel von Ineos zur Israel Start-Up Nation den Konkurrenten hinterher.

Froome in 2021 bei Etappenrennen noch ohne Top-Ten-Resultat

Bei seinen bisher fünf Teilnahmen an Mehretappenrennen dieser Saison gelang ihm kein Top-Ten-Ergebnis. Zuletzt beendete er das Critérium du Dauphiné auf dem 47. Platz mit einem Rückstand von mehr als 41 Minuten gegenüber Gesamtsieger Richie Porte (Ineos Grenadiers).

Selbst die Teilnahme an der am 26. Juni in Brest beginnenden 108. Tour de France ist alles andere als sicher. Anfang des Monats erst hatte sein Sportdirektor Rik Verbrugghe gegenüber der belgischen Zeitung "La Dernière Heure" öffentlich Zweifel geäußert, ob es für den siebenmaligen Grand-Tour-Sieger für einen Platz im achtköpfigen Aufgebot reichen würde. "Er ist ein großer Champion und ich habe viel Respekt vor ihm, aber seine Teilnahme an der Tour de France ist keine Selbstverständlichkeit", so der Belgier über den prominenten Neuzugang.

Letzten Aufschluss sollte das Critérium du Dauphiné geben, bei dem sich Froome 2019 so schwer verletzt hatte. "Ich erwarte, dass diese Dauphiné mehr Klarheit bringt. Seit Beginn der Saison hat er sich konstant verbessert, aber wir hätten gern gesehen, dass die Leistungskurve exponenzieller verlaufen wäre", sagte Verbrugghe vor dem Start der Rundfahrt.

