Radsport

Olympia in Tokio: Deutschlands BMX-Freestylerin Lara Lessmann im Porträt

Bei Olympia 2020 in Tokio feiert die BMX-Disziplin Freestyle Premiere. Für Deutschland geht Lara Lessmann an den Start, die schon bei den Jugendspielen 2018 in Argentinien Gold holte.

00:01:47, vor 11 Stunden