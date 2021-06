Radsport

Tokio 2021 - Mit dem IOC-Flüchtlingsteam zu Olympia: Masomah Ali Zada will Vorbild sein

Masomah Ali Zada wird bei Olympia 2021 in Tokio als einer der Athletinnen des IOC-Flüchtlingsteams an den Start gehen. Die junge Sportlerin aus Afghanistan will ein Vorbild für Mädchen und Frauen in ihrer Heimat sein, wo der Radsport und das Radfahren selbst zu oft noch Männern vorbehalten sind. Wir haben sie in Frankreich bei der Vorbereitung auf Olympia begleitet.

