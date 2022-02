Mit 1:07 Minuten Rückstand sorgte Masnadas Teamkollege Mauro Schmid, der zuvor als Ausreißer die Konkurrenten in Zugzwang gebracht hatte, für einen Quick-Step-Doppelsieg. Der junge Schweizer verwies im Sprint einer siebenköpfigen Verfolgergruppe den Franzosen Kevin Vauquelin (Arkéa - Samsic) und den Portugiesen Rui Costa (UAE Team Emirates) auf die weiteren Plätze.

Der Norweger Anthon Charmig (Uno-X) wurde hinter dem US-Amerikaner Kevin Vermaerke (Team DSM) Sechster, musste nach nur einem Tag die Gesamtführung wieder abgeben und liegt im Klassement nun 55 Sekunden hinter Masnada. Weitere drei Sekunden dahinter folgt Hirt auf Rang drei vor Schmid (+1:06).

Ad

“Wenn du gewinnst, ist es immer ein toller Tag“, kommentierte Masnada seinen ersten Sieg im Quick-Step-Trikot, den er auch seinem jungen Schweizer Teamkollegen zu verdanken hatte. “Mauro ist ein fantastisches Rennen gefahren, er war super heute. Er hat attackiert und die anderen unter Druck gesetzt. Nachdem er eingefangen worden war, hat er mir noch im Finale geholfen. Ich kann ihm nicht genug danken für den großartigen Job, den er geleistet hat. Und dann habe ich im Finale meine Karten ausgespielt und den richtigen Moment erwischt.“

Radsport Pantanis Mutter im Zeugenstand: "Marco ist nicht alleine gestorben" GESTERN AM 10:24

So lief das Rennen:

Auf der über fast 2.200 Höhenmeter führenden 4. Etappe wurde eine dreiköpfige Ausreißergruppe um den Italiener Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) bereits nach rund 40 Kilometern am Al-Wadi-Anstieg vom Feld wieder eingefangen. Kurz darauf initiierte Schmid mit seiner Attacke eine neue, diesmal fünf Fahrer umfassende Spitzengruppe.

An der ersten der drei Überquerungen der Al Jabal Street betrug der Vorsprung des Quintetts rund 50 Sekunden, ehe Zoccarato wieder den Anschluss schaffte und auch die Bergwertung gewann, während im Feld UAE für Tempo sorgte. An der Spitze lösten sich in der Anfahrt zur zweiten Al-Jabat-Überquerung Zoccarato und Schmid, der kurz darauf seinen Begleiter abschüttelte.

Der 22-Jährige, im Gesamtklassement als Zehnter nur 17 Sekunden von Charmig entfernt, sicherte sich den Bergpreis 30 Kilometer vor dem Ziel und behauptete einen knappen Vorsprung gegenüber der Favoritengruppe, in der Charmig auf sich allein gestellt war.

Im letzten Anstieg des Tages zog Vauquelin noch vor der Bergwertung am tapfer kämpfenden Schmid vorbei, um in der Abfahrt zwölf Kilometer vor dem Ziel dann aber von der siebenköpfigen Verfolgergruppe um Charmig gestellt zu werden. Prompt versuchte es Schmids Teamkollege Masnada und konnte sich die Uneinigkeit unter seinen Gegnern zunutze machen.

Masnada fuhr sich schnell einen Vorsprung von gut 20 Sekunden heraus, den er bis ins Ziel sogar noch deutlich ausbaute, um dort vor der Königsetappe auch das Rote Trikot zu übernehmen. Gut eine Minute hinter dem neuen Gesamtführenden entschied Schmid den Sprint der chancenlosen Verfolger für sich.

Mehr Infos bei radsport-news.com

Das würde Dich auch interessieren: Bewegend - und schockierend: Bernals erste Schritte nach OP

Weltmeister Ganna in eigener Liga: Prolog-Sieg in der Provence

Tour de France Tour-Wildcards vergeben: Komplette Liste aller Teams steht fest GESTERN AM 23:33