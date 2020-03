Die ASO sorgt dafür, dass sich in den Start- und Zielorten keine Zuschauer dem Rennen zu sehr nähern können und führt ihr Event so quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit durch - am liebsten bis zur Schlussetappe am Sonntag in Nizza. Doch im Peloton glauben offenbar viele, dass sie bis dahin gar nicht mehr im Renneinsatz sind.

"Wenn man sich im Peloton umsieht, erwarten 90 Prozent, dass wir nicht bis nach Nizza kommen werden", sagte Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) bereits laut "Het Laatste Nieuws", wobei er damit wohl übertrieben haben dürfte.

LIVESTREAM | Paris - Nizza: Die 5. Etappe live

Coronavirus: Zweifel an Zielankunft in Nizza

Auch bei den deutschen Profis gibt es laut "Radsport-News" Zweifel an einer Zielankunft in Nizza. Demnach würde gut die Hälfte der Fahrer aber auch an eine Fortsetzung des Rennens bis zum Schluss glaubt.

Nun hat sich aber auch Stuyvens Landsmann Thomas De Gendt (Lotto Soudal) öffentlich mit Pessimismus geäußert. Der 33-Jährige selbst rechne laut "Het Laatste Nieuws" sogar mit noch viel weitreichenderen Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie als nur im Bezug auf Paris-Nizza:

" Ich rechne wirklich damit, dass wir momentan die letzten Renntage des Jahres erleben. "

Auch er gehe davon aus, dass Paris-Nizza nicht bis zum Schluss durchgezogen werden kann und halte sogar einen Abbruch nach dem Einzelzeitfahren am Mittwoch bereits für möglich. "Wir werden in den kommenden Tagen nach Süden fahren. Dort ist das Wetter besser, so dass mehr Menschen rausgehen. Es ist möglich, dass die Organisation dann sagt: Wir hören auf. Vielleicht schaffen wir es bis zur 5. Etappe, aber nicht weiter."

