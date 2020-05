In seiner langen und erfolgreichen Karriere hat Vincenzo Nibali noch nie Paris-Roubaix bestritten. Auch wenn er im November 36 Jahre alt wird, so hofft der Italiener, dass er noch sein Debüt bei der “Königin der Klassiker“ wird geben können. "Ich bin nicht für Paris-Roubaix gemacht, aber ich möchte es auf jeden Fall einmal versuchen", zitierte "Tuttobiciweb" den Neuzugang von Trek - Segafredo.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Aber auch in diesem Jahr wird es für Vincenzo Nibali nichts werden mit Paris-Roubaix, das gemäß des neuen Programms am 25. Oktober stattfinden wird. An diesem Tag aber endet der ebenfalls in den Herbst verschobene Giro d’Italia, bei dem sich Nibali zum dritten Mal nach 2013 und 2016 den Gesamtsieg holen will. Nach der Verschiebung der ersten GrandTour des Jahres in den Herbst werden nun aber die Karten neu gemischt.

Giro d'Italia Giro-Classics: Was läuft wann - die Übersicht kompakt VOR 9 STUNDEN

Dabei stehen parallel zum Giro nicht weniger als drei der fünf Monumente im Programm: am 4. Oktober Lüttich-Bastogne-Lüttich, am 18. Oktober die Flandern-Rundfahrt und genau eine Woche später schließlich Paris-Roubaix. Lüttich-Bastogne-Lüttich beendete Nibali schon mehrfach in den Top Ten - 2012 wurde er sogar einmal Zweiter - und auch die Flandern-Rundfahrt bestritt er schon einmal (2018 / 24.). Einen Ritt durch die "Hölle des Nordens" ins Velodrome von Roubaix hat er bisher allerdings noch nicht hinter sich gebracht.

QUIZ: Kennst Du alle Sieger der Rad-Monumente seit 2010?

Play Icon WATCH Giro-Classics: Nibali über seinen Sieg in Eiseskälte in den Dolomiten 00:09:04

Nibali kann Kopfsteinpflaster

"Kalendertechnisch war es bisher einfach nicht möglich. Ich hatte nie Zeit für Paris-Roubaix", erklärte Nibali, der sein Können auf Kopfsteinpflaster allerdings schon unter Beweis gestellt hat - und zwar auf der 5. Etappe der Tour de France 2014. Damals eroberte er als Dritte des 155,5 Kilometer langen Abschnitts von Ypres nach Arenberg Porte du Hainaut nicht nur sein Gelbes Trikot verteidigte, sondern auch den Grundstein zum späteren Gesamtsieg legte.

Das könnte Dich auch interessieren: Verhandlungen mit anderen Teams: Verlässt Froome Ineos?

Play Icon WATCH Dreikampf der Tour-Sieger: Experte Eisel über das brisanten Duell um die Nr. 1 00:36:19

Radsport Paralympics-Star erzählt ihre Geschichte: "Dann bin ich durchgedreht" 13/05/2020 AM 19:03