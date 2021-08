Nikias Arndt, für den es der siebte Sieg als Profi war, hatte zuletzt am 31. August 2019 eine Vuelta-Etappe gewonnen. Beim Giro war der starke Allrounder im Mai bei zwei dritten Plätzen und einem vierten Rang knapp an einem Sieg vorbeigefahren.

Die Gesamtführung behauptete der Portugiese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), der allerdings nur noch zwei Sekunden vor dem Etappenzweiten Matej Mohoric liegt - der Tour-Etappensieger kassierte sechs Sekunden Zeitgutschrift.

Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert) auf Rang 32 (+2:33 Minuten), Arndt liegt auf Platz 65 (+14:35).

Die vorletzte Etappe ist am Samstag ein 19,1 km langes Einzelzeitfahren ohne große Schwierigkeiten in Kattowitz. Am Sonntag endet die 78. Polen-Rundfahrt mit der Zielankunft in Krakau.

