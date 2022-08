Zu einer Gefahr für das Rennen wurden die Brände aber nicht.

Der Etappensieg ging an Mauricio Moreira aus Uruguay vom Team Glassdrive Q8 Anicolor, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Ad

Gesamtzweiter ist sein Teamkollege Frederico Figueiredo mit 30 Sekunden Rückstand.

Vårgårda RR Aufreger um Vos: Disqualifikation wegen "Puppy Paws"-Position VOR 21 STUNDEN

Die 83. Austragung der in diesem Jahr elftägigen Rundfahrt endet am 15. August in Vila Nova de Gaia unweit von Porto.

Waldbrände am Rande der Portugal-Rundfahrt 2022 Fotocredit: From Official Website

Ein deutscher Fahrer ist in diesem Jahr nicht am Start.

Das könnte Dich auch interessieren:Aufreger um Vos: Disqualifikation wegen "Puppy Paws"-Position

Tour of Leuven Campenaerts jubelt in Leuven: Das Finale des Memorial Scherens VOR 21 STUNDEN