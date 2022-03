Radsport

Thibault Pinot greift wieder an: Neustart nach "Jahr zum Vergessen"

Thibault Pinot greift wieder an: Neustart des Franzosen bei Tirreno - Adriatico nach einem "Jahr zum Vergessen" für den Top-Kletterer. Er wolle wieder an den mythischen Orten des Radsports gewinnen, so der Wunsch des Kapitäns von Groupama-FDJ im exklusiven Interview.

00:05:18, vor 5 Stunden