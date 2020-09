Nach 191 Kilometern zur Bergankunft am Mont Aigoual kamen alle Favoriten in einer Gruppe von 28 Fahrern geschlossen und 2:53 Minuten nach dem Etappensieger ins Ziel. Auch Maximilian Schachmann (17.) war dort vertreten.

Das Bora-Team machte einen deutlich stärkeren Eindruck als zwei Tage zuvor, als Buchmann am Schlussanstieg auf sich alleine gestellt war. Diesmal waren einige Mannschaftskollegen lange mit ihm in der "Gruppe gelb", bis zum Schluss der glänzend aufgelegte Schachmann. Bei der ersten Bergankunft am Dienstag war Buchmann neun Sekunden nach Roglic ins Ziel gekommen, noch fehlen ihm der letzte Punch und die Spritzigkeit vor seiner Verletzung. "Ich bin noch immer nicht 100 Prozent in der Form, wie sie sein sollte", sagte er.