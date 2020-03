Marcel Kittel ergänzt: "Und dann später ausgetragen wird. Man kann die Tour nicht mit allen Mitteln durchziehen."

Noch halten die Organisatoren allerdings eisern am Starttermin 27. Juni fest. Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu hat sogar eine "Geister-Tour" ohne Zuschauer vorgeschlagen. "Das wäre völlig unvernünftig", sagte Kittel. "Das hieße ja, wir denken über eine Tour nach, die in einer Zeit durch Frankreich rollen würde, in der sich das Coronavirus noch weiter ausbreiten würde. Sonst müssten die Zuschauer ja nicht geschützt werden."

In diesem Fall, forderte der 31-Jährige, "sollte man lieber davon ablassen und nicht auf Krampf die Tour organisieren."

(SID)