Radsport

Hugo Houle widmet Tour-Etappensieg verstorbenem Bruder: "This is for my brother, man"

Hugo Houle widmet seinen Tour-Etappensieg dem 2012 verstorbenem Bruder: "This is for my brother, man", so seine erste Reaktion im Ziel. Dabei zeigt der Kanadier den Anhänger, den er im Gedenken an Pierrik Houle um den Hals trägt. Danach jubelt er ausgelassen mit Landsmann und Teamkollege Michael Woods über den so ersehnten ersten Triumph als Profi.

00:00:59, vor 2 Stunden