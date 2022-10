Die 10. Tour-Etappe werde laut La Montagne am 11. Juli bei Vulcania, einem "Vulkan-Themenpark" in der Nähe der Stadt Saint-Ours-les-Roches, starten und in Issoire enden.

Die 11. Etappe führt voraussichtlich von Clermont-Ferrand nach Moulins.

Ad

Die vollständige Route der Tour de France 2023, die am 1. Juli im Baskenland in Bilbao beginnt, und der Tour de France Femmes, wird am Donnerstag, den 27. Oktober in Paris vorgestellt.

Tre Valli Varesine Ausreißerin Longo Borghini gelingt der Doppelschlag UPDATE GESTERN UM 16:11 UHR

Der Puy de Dome wurde erstmals 1952 angefahren, als Fausto Coppi auf dessen Gipfel gewann. Hier legte Federico Bahamontes 1959 mit seinem spektakulären Sieg im Zeitfahren den Grundstein für den Gewinn der Tour de France. Unvergessen auch das Duell zwischen Raymond Poulidor und Jacques Anquetil 1964, als beide nebeneinander den im Schnitt 7,5 Prozent steilen Anstieg hinauf jagten, der auf 14 Kilometern gut 1000 Höhenmeter überwindet.

Tour de France Femmes gastiert in Clermont-Ferrand

Bis zu 12 Prozent steil sind die 5,8 Kilometer, die sich am Ende spiralförmig hinauf zum Gipfel des Vulkans winden.

Aber nicht nur die Männer nehmen die Region l’Auvergne wieder in ihren Rennplan auf. Am 23. Juli ist Clermont-Ferrand Gastgeber des Grand Départ der zweiten Ausgabe der Tour de France Femmes.

"Wir haben die Gleichstellung der Geschlechter zu einem wichtigen Punkt unserer Sportpolitik gemacht", begründete der örtliche Bürgermeister Olivier Bianchi das Doppel-Event gegenüber La Montagne.

Das könnte Dich auch interessieren: Lotto-Soudal blickt Abstieg tapfer entgegen

Talent, Kopf, Motivation: Gilbert erklärt das Phänomen Evenepoel

Tre Valli Varesine Starke Generalprobe! Pogacar beseitigt in Varese alle Zweifel UPDATE GESTERN UM 16:11 UHR