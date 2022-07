Radsport

Tadej Pogacar feiert Teamkollege nach Etappensieg beu Bergankunft in den Pyrenäen: "You are such a beast!"

Tadej Pogacar feiert seinen Teamkollege Brandon McNulty nach Etappensieg beu Bergankunft in den Pyrenäen: "You are such a beast!" Der US-Amerikaner hatte seinen Kapitän auf der schweren Bergetappe mit herausragender Tempoarbeit unterstützt und den Weg für den Erfolg am Schlussanstieg bereitet.

00:01:30, vor einer Stunde