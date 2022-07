Radsport

Tour de France, 18. Etappe: Bergankunft in Hautacam - Profil, Steigung, Strecke des Schlussanstiegs

Die letzte Bergankuft der Tour de France 2022 führt hinauf nach Hautacam: Die Infos zum Schlussanstieg in den Pyrenäen hier mit Profil, Steigung und Streckenführung im Video! Auf der 18. Etappe fällt die Entscheidung über das Gelbe Trikot an diesem Anstieg der Kategorie HC hinauf in die Skistation.

00:00:43, vor einer Stunde