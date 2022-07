Radsport

Tour de France 2022: Bergankunft auf der 7. Etappe - so steil ist die Planche des Belles Filles in den Vogesen

Steiler geht kaum: So schwer ist der Schlussanstieg der Bergankunft zur Planche des Belles Filles auf der 7. Etappe der Tour de France 2022. In den Vogesen steht der erste Klettertest der Rundfahrt an und das Finale ist extrem schwer, sehr steil und im letzten Abschnitt nicht asphaltiert. Hier seht Ihr das Profil der Steigung in der Animation mit der Streckenführung und den Steigungsprozenten.

00:00:27, vor einer Stunde